В 16 дошкольных учреждениях Пензы обновляют пищеблоки Образование

Пенза, 30 июля 2024. PenzaNews. Работы по обновлению пищеблоков ведутся в 16 дошкольных учреждениях Пензы. Об этом сообщил глава города Александр Басенко.

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«В 16 дошкольных учреждениях города полным ходом ведем работу по обновлению пищеблоков. Еще 29 объектов поставлены в график до начала нового учебного года», — написал он в своем Telegram-канале в минувший понедельник, 29 июля.

Александр Басенко добавил, что работы выполняются в рамках реализации программы «Развитие образования в городе Пензе на 2020–2026 годы».

«Пищеблоки в двух детских садах — №124 и №145 — ремонтируем капитально. Заменяем изношенные коммуникации, старую плитку на стенах и полах, обновляем системы вентиляции и электроснабжения, сантехнические приборы. В остальные 14 учреждений за счет средств муниципального бюджета уже приобрели современные мясорубки, холодильники, электрические плиты, картофелечистки, электронные весы, новые производственные и раздаточные столы», — уточнил он.

«Все это делаем для того, чтобы условия организации питания ребят соответствовали необходимым стандартам безопасности и гигиены», — подчеркнул глава Пензы.