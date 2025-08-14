В Пензе завершен капитальный ремонт школы №57 Образование

Пенза, 14 августа 2025. PenzaNews. Работы по капитальному ремонту школы №57 имени В.Х. Хохрякова в Пензе, первый этап которого проходил в 2024 году, а второй — с июня по август 2025-го, завершен. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства образования Пензенской области.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

«Строительная готовность объекта составляет 100%. Выполнены [...] электромонтажные работы, ремонт систем водоснабжения, водоотведения, отопления и вентиляции, ремонт кровли, фасада, цоколя и отмостки, ремонт входных групп, отремонтированы сантехнические узлы, произведены внутренние отделочные работы», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что на второй этап капремонта из федерального и регионального бюджетов было выделено более 61 млн. рублей, денежные средства в полном объеме доведены до подрядной организации.

«Предварительное число учащихся на предстоящий учебный год составляет 1 тыс. 54 человека, включая 100 первоклассников, а также 110 выпускников 9-х классов и 25 выпускников 11-го класса», — добавляется в сообщении.

Как отметил директор школы №57 Александр Елатонцев, школа не видела такого масштабного ремонта с момента своего открытия в 1977 году.

«В этом году около 1 тыс. детей вновь сядут за парты в преобразившихся классах. Проблем с комплектацией классов нет, мы набираем четыре первых класса. Полностью обновленный фасад и современная система отопления обеспечат комфорт и тепло. Актовый зал, всегда востребованный нашими учениками, получил в свое распоряжение современный мультимедийный проектор. Интерактивные цифровые панели расширят горизонты обучения. И, конечно, в этом году все наши ученики будут обеспечены необходимыми учебниками истории», — сказал Александр Елатонцев, слова которого приводятся в сообщении.