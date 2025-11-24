В башмаковском техникуме сельского хозяйства и пищевой промышленности после капремонта открыт спортзал Образование

Пенза, 24 ноября 2025. PenzaNews. Торжественное открытие спортивного зала состоялось в башмаковском техникуме сельского хозяйства и пищевой промышленности Пензенской области после проведенного капитального ремонта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

«На основании постановления правительства Пензенской области от 14 мая 2025 года на капитальный ремонт спортивного зала учебного заведения было выделено 41,1 млн. рублей. Несмотря на то, что срок контракта был определен по договору с подрядной организацией до 31 декабря этого года, ООО «Вадинская строительная компания», генеральным директором которой является Александр Лыков, с опережением завершила работы 5 ноября», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что в помещении были заменены оконные блоки, потолочное перекрытие, системы отопления, водоснабжения и водоотведения, выполнен монтаж электропроводки, освещения, видеонаблюдения, пожарной сигнализации, обустроены санузлы, душевые комнаты и раздевалки.

Как отметил министр образования Пензенской области Алексей Фомин, на этом обновление техникума не закончится.

«В дальнейшем будем расширять материально-техническую базу. Здесь появится автодром. Также в планах на следующий год — строительство общежития. Проектные работы уже завершены. Это позволит сохранить кадры Башмаковского района во взаимодействии с социальными партнерами. Запланировано строительство жилья для молодых специалистов», — сказал Алексей Фомин, слова которого приводятся в сообщении.