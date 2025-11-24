23:26:31 Понедельник, 24 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В башмаковском техникуме сельского хозяйства и пищевой промышленности после капремонта открыт спортзал

18:00 | 24.11.2025 | Образование

Печать

Пенза, 24 ноября 2025. PenzaNews. Торжественное открытие спортивного зала состоялось в башмаковском техникуме сельского хозяйства и пищевой промышленности Пензенской области после проведенного капитального ремонта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

В башмаковском техникуме сельского хозяйства и пищевой промышленности после капремонта открыт спортзал

Фото: Minobr.pnzreg.ru

«На основании постановления правительства Пензенской области от 14 мая 2025 года на капитальный ремонт спортивного зала учебного заведения было выделено 41,1 млн. рублей. Несмотря на то, что срок контракта был определен по договору с подрядной организацией до 31 декабря этого года, ООО «Вадинская строительная компания», генеральным директором которой является Александр Лыков, с опережением завершила работы 5 ноября», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что в помещении были заменены оконные блоки, потолочное перекрытие, системы отопления, водоснабжения и водоотведения, выполнен монтаж электропроводки, освещения, видеонаблюдения, пожарной сигнализации, обустроены санузлы, душевые комнаты и раздевалки.

Как отметил министр образования Пензенской области Алексей Фомин, на этом обновление техникума не закончится.

«В дальнейшем будем расширять материально-техническую базу. Здесь появится автодром. Также в планах на следующий год — строительство общежития. Проектные работы уже завершены. Это позволит сохранить кадры Башмаковского района во взаимодействии с социальными партнерами. Запланировано строительство жилья для молодых специалистов», — сказал Алексей Фомин, слова которого приводятся в сообщении.


Читайте также
Житель Пензы подозревается в краже около 60 тыс. металлических крышек для консервирования со склада в Бессоновке В Ахунах завершен первый этап реконструкции напорного канализационного коллектора
В Пензе женщина вывезла из магазина тележку с продуктами почти на 25 тыс. рублей, возбуждено дело о краже До двух лет лишения свободы грозит жителю Саратовской области, который похитил из магазина в Пензе четыре пуховика
В Новознаменском сгорела деревянная баня В Засечном женщина госпитализирована после наезда на нее автомобиля
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама