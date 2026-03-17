Алексей Фомин стал и.о. директора пензенского колледжа транспортных технологий Образование

Пенза, 17 марта 2026. PenzaNews. Бывший министр образования Пензенской области Алексей Фомин стал исполняющим обязанности директора пензенского колледжа транспортных технологий. Соответствующая информация размещена на сайте учреждения.

13 марта губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что принял решение освободить Алексея Фомина от должности министра образования.

Глава региона отметил, что Алексей Фомин «не проявил себя как эффективный руководитель». По его словам, «беззубая политика министерства привела к появлению ряда проблем в сфере образования». В частности, губернатор указал на провалы в воспитательной работе, в организации питания школьников и ремонта образовательных учреждений.

С 16 марта обязанности министра образования Пензенской области исполняет Лариса Казакова. На протяжении последних 4 лет она возглавляла пензенский колледж транспортных технологий.

17 марта на заседании правительства Пензенской области губернатор Олег Мельниченко представил Ларису Казакову в новой должности.