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Подведены итоги аукциона на соглашение на строительство станций обезжелезивания в Кузнецке

09:06 | 14.06.2017 | ЖКХ

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Кузнецк, 14 июня 2017. PenzaNews. Итоги аукциона на право заключения концессионного соглашения в отношении системы водоснабжения подведены в Кузнецке Пензенской области.

Подведены итоги аукциона на соглашение на строительство станций обезжелезивания в Кузнецке

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе оперативного совещания, состоявшегося в мэрии Кузнецка в минувший вторник, 13 июня, председатель комитета по управлению имуществом города Павел Садовников пояснил, что проект решения собрания представителей по данному вопросу будет вынесен на внеочередную сессию.

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Он уточнил, что после его утверждения в течение 30 дней соглашение будет подписано.

В свою очередь глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский подчеркнул, что работа по данному направлению вышла на финишную прямую.

По его словам, к концу лета намечено усилить работу по станциям обезжелезивания воды, сообщает пресс-служба мэрии Кузнецка.
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