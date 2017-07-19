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В Бессоновке суд обязал администрации 10 сельсоветов организовать уличное освещение

14:17 | 19.07.2017 | ЖКХ

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Бессоновка, 19 июля 2017. PenzaNews. Бессоновский районный суд Пензенской области обязал 10 администраций сельсоветов организовать освещение на улицах сел.

В Бессоновке суд обязал администрации 10 сельсоветов организовать уличное освещение

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда, стационарное электрическое освещение отсутствует на улицах сел Вазерки, Сосновка, Степановка, Чемодановка, Полеологово, Проказна, Александровка, Бессоновка, Грабово и Кижеватово.

«Отсутствие в темное время суток искусственного освещения на улицах, по которым осуществляется движение транспорта и пешеходов, создает угрозу безопасности их жизни и здоровья, а также может явиться причиной совершения преступлений и правонарушений. Это нарушает права и законные интересы жителей муниципальных образований и может повлечь за собой наступление тяжких последствий», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, устранить выявленные нарушения администрации сельсоветов обязаны до 1 сентября.

«Решения не вступили в законную силу», — отметил представитель суда.
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