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Мэр Пензы потребовал привести город в порядок перед Днем народного единства

11:40 | 03.11.2017 | ЖКХ

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Пенза, 3 ноября 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев потребовал привести город в порядок в преддверии Дня народного единства.

Мэр Пензы потребовал привести город в порядок перед Днем народного единства

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Завтра мы отмечаем День народного единства. Город должен быть готов к проведению праздничных мероприятий. Необходимо провести работы по благоустройству территорий в рамках санитарной пятницы», — сказал он в ходе совещания с главами администраций районов Пензы в пятницу, 3 ноября.

Виктор Кувайцев подчеркнул, что особая ответственность лежит на администрации Ленинского района, так как, помимо наведения порядка, ее сотрудникам необходимо принять меры по обеспечению безопасного пребывания людей на торжественных и культурных мероприятиях, сообщает пресс-служба мэрии.
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