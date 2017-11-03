Мэр Пензы потребовал привести город в порядок перед Днем народного единства ЖКХ

Пенза, 3 ноября 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев потребовал привести город в порядок в преддверии Дня народного единства.

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«Завтра мы отмечаем День народного единства. Город должен быть готов к проведению праздничных мероприятий. Необходимо провести работы по благоустройству территорий в рамках санитарной пятницы», — сказал он в ходе совещания с главами администраций районов Пензы в пятницу, 3 ноября.

Виктор Кувайцев подчеркнул, что особая ответственность лежит на администрации Ленинского района, так как, помимо наведения порядка, ее сотрудникам необходимо принять меры по обеспечению безопасного пребывания людей на торжественных и культурных мероприятиях, сообщает пресс-служба мэрии.