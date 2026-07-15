Иностранец и жительница Пензенской области осуждены за организацию незаконной миграции Криминал

Пенза, 15 июля 2026. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы признал иностранного гражданина 1980 года рождения и жительницу региона 1979 года рождения виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции», и назначил им наказание в виде 5 лет лишения свободы и 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года соответственно. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

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«В процессе проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлено, что осужденные, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем изготовления и предоставления в правоохранительные органы уведомлений об осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности, содержащих заведомо ложные сведения, создали условия для незаконного пребывания последних на территории Пензенской области сверх срока, установленного законодательством Российской Федерации», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что уголовное дело было возбуждено и расследовано следственным отделом регионального УФСБ.

«Приговор в законную силу не вступил», — добавляется в тексте.