Уроженец Чебоксар предстанет перед судом в Пензе по обвинению в краже телефона за 115 тыс. рублей Криминал

Пенза, 15 июля 2026. PenzaNews. 42-летний уроженец Чебоксар предстанет перед судом по обвинению в краже из торгового центра в Пензе сотового телефона стоимостью около 115 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

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«Сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснили, что гражданин приехал в город Пензу с целью получения заработка водителем такси. [...] Зайдя в один из торговых центров, мужчина посетил павильон по продаже электронных товаров. [...] Злоумышленник попросил продавца продемонстрировать ему одно из устройств с витрины. В момент, когда продавец отвлекся на другого посетителя магазина, а витрина с товарами была открыта, мужчина незаметно для сотрудников взял с полки сотовый телефон и убрал в сумку», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что после этого обвиняемый покинул магазин и через несколько дней на рынке продал украденный телефон за 60 тыс. рублей.

«Денежные средства, полученные с продажи сотового телефона, он потратил на личные нужны», — добавляется в тексте.

В сообщении указано, что мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.