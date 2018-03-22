Кузнецк рассчитывает получить господдержку на благоустройство центра города ЖКХ

Кузнецк, 22 марта 2018. PenzaNews. Кузнецк Пензенской области примет участие во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды, в рамках которого на благоустройство малых городов и исторических поселений из резервного фонда правительства России будет направлено 5 млрд. рублей.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе горадминистрации, в случае победы решено привести в порядок центральную часть Кузнецка, включая холм воинской славы, пешеходную зону и территории для отдыха горожан.

«Заявки на федеральный уровень нужно отправить до 27 апреля», — уточнили в мэрии.

Ожидается, что по итогам конкурса средства господдержки получат 60 малых городов, среди которых 20 — исторические поселения. Им будет выделено от 30 млн. до 100 млн. рублей в зависимости от численности населения.