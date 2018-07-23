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В Сердобском районе отремонтировали артезианскую скважину

14:20 | 23.07.2018 | ЖКХ

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Пенза, 23 июля 2018. PenzaNews. Прокуратура Сердобского района Пензенской области добилась ремонта артезианской скважины, который был необходим для восстановления непрерывного водоснабжения жителей села Пригородного.

В Сердобском районе отремонтировали артезианскую скважину. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, нарушения требований законодательства были выявлены в ходе проверки.

«Водоснабжающей организацией МКП «Водоканал» не была обеспечена бесперебойная подача холодной питьевой воды жителям улиц Орловка, Тупор, Загибаловка, Ново-Большая, Колхозная и Октябрьская в селе Пригородном. Администрация Пригородного сельсовета не приняла меры к организации водоснабжения населения в случае невозможности исполнения предприятием своих обязательств», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, причиной перебоев стало плохое техническое состояние одной из артезианских скважин на улице Тупор, в связи с чем водоснабжение жителей Пригородного осуществлялось из других источников и было затруднено.

«По результатам прокурорской проверки директор МКП «Водоканал» Сердобска по инициативе прокурора района привлечен к административной ответственности по ст. 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами». Главе администрации Пригородного сельсовета и директору МКП «Водоканал» внесены представления об устранении нарушений законодательства. Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены, два лица привлечены к дисциплинарной ответственности», — уточнила Светлана Артамонова.

Она добавила, что орган местного самоуправления запросил в правительстве Пензенской области денежные средства на ремонт артезианской скважины.

«Подрядная организация провела ремонтные работы. В настоящее время пробы из скважины направлены на исследование в управление Роспотребнадзора по региону. В случае признания воды доброкачественной, водоснабжение жителей села из этой скважины будет возобновлено», — пояснила представитель прокуратуры.

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