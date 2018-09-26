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Евроконтейнеры пришли на смену мусорной площадке на улице Ладожской в Пензе

08:59 | 26.09.2018 | ЖКХ

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Пенза, 26 сентября 2018. PenzaNews. 12 евроконтейнеров установлено вместо мусорной площадки вблизи дома №129А на улице Ладожской в Пензе, график уборки которой систематически нарушался. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Евроконтейнеры пришли на смену мусорной площадке на улице Ладожской в Пензе

Фото: Penza-gorod.ru

В мэрии пояснили, что ранее площадка была рассчитана сразу на несколько зданий: дома №133, 129, 133А и 129А, а также на торговый центр «Вега» и гаражно-строительный кооператив «Долина».

«В связи с ненадлежащим санитарным состоянием […] было принято решение о ее ликвидации», — сказали в пресс-службе.

В администрации Пензы уточнили, что на данный момент вблизи домов размещены евроконтейнеры, которые ежедневно убираются дворниками организаций и жилых домов.

«До принятия собственниками квартир в доме №133 на улице Ладожской решения о размещении евроконтейнеров на прилегающей территории, контейнеры для него будут размещаться на старой площадке. Ответственность за санитарное состояние территории вблизи них возлагается на ОАО «Жилье 12» по ОЖФ», — пояснили в мэрии.

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