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Делегация из Пензы во главе с губернатором участвует в «Российской энергетической неделе»

15:35 | 03.10.2018 | ЖКХ

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Москва, 3 октября 2018. PenzaNews. Делегация Пензенской области во главе с губернатором Иваном Белозерцевым принимает участие в международном форуме «Российская энергетическая неделя», который начал свою работу в центральном выставочном зале «Манеж» в Москве в среду, 3 октября.

Делегация из Пензы во главе с губернатором участвует в «Российской энергетической неделе»

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба облправительства, в первой половине дня глава региона посетил всероссийское совещание «Реализация потенциала энергосбережения — условие успеха национального проекта «Жилье и городская среда».

Затем он принял участие в пленарном заседании «Устойчивая энергетика для меняющегося мира», в ходе которого выступил президент России Владимир Путин.

Комментируя актуальность форума, Иван Белозерцев отметил, что такие мероприятия позволяют увидеть пути дальнейшего развития энергетической отрасли, изучить последние технологии и взять их на вооружение.

Он напомнил, что Пензенская область является энергодефицитным регионом.

«Мы работаем над повышением энергоэффективности экономики. Основные задачи на ближайшее будущее — технологическое обновление энергетического комплекса, внедрение технологий энергосбережения, строительство и модернизация источников тепла и тепловых сетей, развитие регионального распределительного электросетевого комплекса», — сказал губернатор.

В числе приоритетов он назвал строительство энергоцентров малой генерации, перевод потребителей на индивидуальное поквартирное отопление, централизацию и модернизацию источников теплоснабжения, а также установку современных модульных котельных.

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