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В Пензенской области прокуратура выявила нарушения в сфере газоснабжения

10:11 | 30.08.2020 | ЖКХ

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Пенза, 30 августа 2020. PenzaNews. Работники органов прокуратуры Пензенской области выявили 155 нарушений в ходе проверок соблюдения законодательства о развитии газификации и газоснабжения в июле и августе 2020 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В Пензенской области прокуратура выявила нарушения в сфере газоснабжения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прокуратура Ленинского района Пензы выявила нарушения АО «Газпром газораспределение Пенза» правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения. Организация выдала технические условия со сроком действия, не соответствующим требованиям закона; приостановила рассмотрение заявок по не соответствующему фактическому основанию; несвоевременно вернула заявителю плату за подключение к сети газораспределения в связи с расторжением договора», — сказали в надзорном ведомстве.

В пресс-службе добавили, что ЗАО «Городищерайгаз» выдало технические условия для подключения объекта капитального строительства к сетям газораспределения на основании запросов, не содержавших необходимых сведений.

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«Выявлены недостатки в сфере обеспечения безопасного использования и обслуживания газового оборудования. К примеру, прокурор Лунинского района установил, что при заключении договоров на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования специализированная организация не истребовала необходимый пакет документов. Кроме того, отсутствовали документы о проведении инструктажа заказчиков по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд. По данным фактам руководителю подразделения АО «Газпром газораспределение Пенза» в Никольске внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено», — пояснили в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что администрация Чаадаевки не проводила ремонт муниципального газопровода и не заключала договор на его обслуживание со специализированной организацией.

«Аналогичные нарушения выявили прокуроры Бековского, Колышлейского, Лопатинскогои Мокшанского районов», — сообщили в пресс-службе.

Комментируя другие нарушения, в прокуратуре сказали, что администрациями Павло-Куракинского, Юловского и Чаадаевского сельсоветов осуществляется безлицензионная эксплуатация сетей газопотребления, которые относятся к взрывопожароопасным производственным объектам и зарегистрированы в соответствующем государственном реестре.

«Устранение нарушений находится на контроле органов прокуратуры», — подчеркнули в ведомстве, уточнив, что всего внесено 106 представлений, в суды направлено два исковых заявления.

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