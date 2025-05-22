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В Пензе возбуждено уголовное дело по факту травмирования работницы склада

09:23 | 22.05.2025 | Криминал

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Пенза, 22 мая 2025. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ» возбуждено в Пензе по факту травмирования работницы склада. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту травмирования работницы склада. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 18 апреля 2025 года при погрузке на рабочую склада с металлической конструкции упали стекла, в результате чего потерпевшая получила телесные повреждения, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью. Пострадавшая госпитализирована в лечебное учреждение, где ей оказана квалифицированная медицинская помощь», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что в настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лица, ответственного за соблюдение правил безопасности при проведении работ и допустившего их нарушение.


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