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В рабочем поселке Сура Никольского района капитально отремонтирован водозаборный узел

09:22 | 29.12.2023 | ЖКХ

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Пенза, 29 декабря 2023. PenzaNews. Капитальный ремонт водозаборного узла проведен в рабочем поселке Сура Никольского района Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения региона.

В рабочем поселке Сура Никольского района капитально отремонтирован водозаборный узел. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем указано, что работы осуществлялись в рамках программы «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области», их стоимость составила 2,3 млн. рублей.

«В 2023 году в рамках основных мероприятий «Чистая вода» и «Водоотведение» реализованы 57 мероприятий по строительству и капитальному ремонту объектов водоснабжения и водоотведения в 53 муниципальных образованиях Пензенской области на сумму субсидии из бюджета Пензенской области 129 млн. 639,5 тыс. рублей», — отмечается в тексте.

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