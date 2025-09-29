Денис Соболев выступил за синхронизацию графиков работы дворников и вывоза ТКО в Пензе ЖКХ

Пенза, 29 сентября 2025. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев предложил главам администраций районов Пензы рекомендовать управляющим компаниям синхронизировать графики работы дворников и вывоза твердых коммунальных отходов.

«А то получается, мусоровоз приехал забирать мусор, а дворник к этому времени уже закончил трудовую смену, и что из машины упало, будет лежать до следующего утра, а это, естественно, порядку и благоустройству не способствует», — сказал он в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии в понедельник, 29 сентября.

Также спикер гордумы обратил внимание на жалобы жителей на перетоп.

«Так быть не должно. Обязанность управляющих компаний — регулировать подачу теплоносителя и, если это необходимо для поддержания нормативной температуры, то и полностью перекрывать его», — цитирует Дениса Соболева пресс-служба Пензенской городской думы.