17:37:46 Понедельник, 29 сентября
Денис Соболев выступил за синхронизацию графиков работы дворников и вывоза ТКО в Пензе

13:14 | 29.09.2025 | ЖКХ

Пенза, 29 сентября 2025. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев предложил главам администраций районов Пензы рекомендовать управляющим компаниям синхронизировать графики работы дворников и вывоза твердых коммунальных отходов.

Фото: Pgduma.ru

«А то получается, мусоровоз приехал забирать мусор, а дворник к этому времени уже закончил трудовую смену, и что из машины упало, будет лежать до следующего утра, а это, естественно, порядку и благоустройству не способствует», — сказал он в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии в понедельник, 29 сентября.

Также спикер гордумы обратил внимание на жалобы жителей на перетоп.

«Так быть не должно. Обязанность управляющих компаний — регулировать подачу теплоносителя и, если это необходимо для поддержания нормативной температуры, то и полностью перекрывать его», — цитирует Дениса Соболева пресс-служба Пензенской городской думы.


