Фонд капремонта МКД направил в правительство Пензенской области предложение увеличить минимальный размер взноса до 14,5 рубля за 1 кв. метр

13:16 | 03.10.2025 | ЖКХ

Пенза, 3 октября 2025. PenzaNews. Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области направил в правительство региона предложение установить на 2026 год минимальный размер взноса на капремонт общего имущества МКД 14,5 рубля за 1 кв. метр. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте фонда.

Фонд капремонта МКД направил в правительство Пензенской области предложение увеличить минимальный размер взноса до 14,5 рубля за 1 кв. метр. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Законодательством Российской Федерации предусмотрено, что минимальный размер взноса на капитальный ремонт необходимо устанавливать ежегодно, изменяя его в размере не менее, чем на индекс потребительских цен. На 2026 год запланирован капитальный ремонт 431 многоквартирного дома на сумму около 1,8 млрд. рублей. Площадь помещений МКД, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, [...] составляет 7,6 млн. кв. метров», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что для реализации плана 2026 года размер взноса должен составлять 20,5 рубля за 1 кв. метр.

«Региональным фондом капитального ремонта направлено предложение в правительство Пензенской области по увеличению минимального размера взноса на 2026 год с учетом доступности для населения в размере 14,5 рубля за 1 кв. метр», — говорится в сообщении.


Актуальное

