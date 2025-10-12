В Саловке после вмешательства прокуратуры восстановлены права более чем 1,2 тыс. жителей на бесперебойное водоснабжение ЖКХ

Пенза, 12 октября 2025. PenzaNews. Права более чем 1,2 тыс. жителей села Саловка Пензенского района Пензенской области на бесперебойное водоснабжение восстановлены после вмешательства прокуратуры.

«Установлено, что в результате отсутствия в населенном пункте достаточного количества водонапорных башен и ненадлежащей регулировкой давления в имеющемся сооружении водоснабжение жителей села осуществлялось ненадлежащим образом, имели место перебои с поставкой холодной воды. При этом меры к устранению нарушений и модернизации объектов коммунального хозяйства не принимались», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что прокуратура внесла представление главе администрации Саловского сельсовета и директору МУП ЖКХ «Саловка», руководитель предприятия был привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами».

«После вмешательства надзорного ведомства выполнен ремонт водонапорной башни, установлено автоматическое оборудование, позволяющее регулировать наполняемость и увеличить давление в ней. Кроме того, введено в эксплуатацию дополнительное сооружение с насосной станцией в качестве резервуара для запаса воды», — сказано в пресс-релизе.

В тексте отмечается, что гражданам произведен перерасчет платы за некачественно оказанную коммунальную услугу на сумму более 72 тыс. рублей.