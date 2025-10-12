15:18:29 Воскресенье, 12 октября
В Саловке после вмешательства прокуратуры восстановлены права более чем 1,2 тыс. жителей на бесперебойное водоснабжение

13:27 | 12.10.2025 | ЖКХ

Пенза, 12 октября 2025. PenzaNews. Права более чем 1,2 тыс. жителей села Саловка Пензенского района Пензенской области на бесперебойное водоснабжение восстановлены после вмешательства прокуратуры.

В Саловке после вмешательства прокуратуры восстановлены права более чем 1,2 тыс. жителей на бесперебойное водоснабжение. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Установлено, что в результате отсутствия в населенном пункте достаточного количества водонапорных башен и ненадлежащей регулировкой давления в имеющемся сооружении водоснабжение жителей села осуществлялось ненадлежащим образом, имели место перебои с поставкой холодной воды. При этом меры к устранению нарушений и модернизации объектов коммунального хозяйства не принимались», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что прокуратура внесла представление главе администрации Саловского сельсовета и директору МУП ЖКХ «Саловка», руководитель предприятия был привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами».

«После вмешательства надзорного ведомства выполнен ремонт водонапорной башни, установлено автоматическое оборудование, позволяющее регулировать наполняемость и увеличить давление в ней. Кроме того, введено в эксплуатацию дополнительное сооружение с насосной станцией в качестве резервуара для запаса воды», — сказано в пресс-релизе.

В тексте отмечается, что гражданам произведен перерасчет платы за некачественно оказанную коммунальную услугу на сумму более 72 тыс. рублей.


Актуальное

