14:02:44 Понедельник, 27 октября
В Пензе 1 ноября начнет действовать запрет на проведение земляных работ

13:02 | 27.10.2025 | ЖКХ

Пенза, 27 октября 2025. PenzaNews. Запрет на осуществление земляных работ по ремонту, прокладке и реконструкции подземных инженерных сооружений и коммуникаций будет действовать в Пензе с 1 ноября 2025 года по 31 марта 2026 года. Соответствующий приказ издан управлением жилищно-коммунального хозяйства города.

В Пензе 1 ноября начнет действовать запрет на проведение земляных работ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте мэрии, запрет введен в целях обеспечения сохранности дорожного покрытия и элементов благоустройства в зимний период.

В тексте уточняется, что исключение составляют аварийные земляные работы, земляные работы, проводимые за счет средств бюджетов всех уровней, а также выполняемые ресурсоснабжающими и сетевыми организациями в целях технологического присоединения в соответствии с федеральными законами об электроэнергетике, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении, газоснабжении и связи.


