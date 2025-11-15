Михаил Мишустин поздравил Тамару Мельникову с 85-летием Культура

Пенза, 15 ноября 2025. PenzaNews. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил президента государственного лермонтовского музея-заповедника «Тарханы», заслуженного работника культуры РСФСР Тамару Мельникову с 85-летием.

«Известный литературовед, человек талантливый и многогранный, Вы посвятили себя сохранению наследия Михаила Юрьевича Лермонтова. Долгие годы Вы вносите вклад в развитие знаменитого музея-заповедника. Он является особо ценным объектом культурного наследия народов России, объединяет уникальные архитектурные памятники. Вы делаете все, чтобы «Тарханы» приумножали свои традиции, являлись центром притяжения для любителей литературы, вызывали неизменный интерес у представителей разных поколений», — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте правительства РФ.

В нем подчеркивается, что этот огромный труд достоин уважения и искренних слов благодарности.

«Желаю Вам удачи во всем, крепкого здоровья и благополучия», — добавляется в тексте.