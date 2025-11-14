Специалисты «Пензаэнерго» проводят инвентаризацию незаконно размещенных линий связи на более чем 8 тыс. опор ЛЭП ЖКХ

Пенза, 14 ноября 2025. PenzaNews. Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» проводят инвентаризацию незаконно размещенных линий связи на более чем 8 тыс. опор линий электропередачи и продолжают масштабную работу по заключению договоров с владельцами оборудования. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

«В ряде случаев со стороны филиала «Пензаэнерго» организована претензионно-исковая работа», — отмечается в пресс-релизе.

В нем уточняется, что на данный момент урегулированы правоотношения с телеком-операторами на размещение волоконно-оптических линий связи на более чем 151 тыс. опор ЛЭП.

«Размещение оборудования на энергообъектах строго регламентируется законодательством Российской Федерации и категорически запрещено без согласования с сетевой организацией. Размещение волоконно-оптических линий связи на опорах ЛЭП возможно исключительно при наличии соответствующего договора с электросетевой компанией. Это требование обусловлено необходимостью соблюдения строгих норм безопасности. При этом ряд операторов связи сознательно игнорируют требования законодательства и оставляют без внимания предупреждения со стороны энергокомпании. В этом случае энергетики вправе демонтировать незаконно размещенное имущество на своих опорах ЛЭП», — поясняется в тексте.

В сообщении указано, что к настоящему времени проведен демонтаж телеком-оборудования с 250 опор ЛЭП.