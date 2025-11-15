19:41:22 Суббота, 15 ноября
Житель Пензенской области подозревается в неправомерном обороте средств платежей

14:04 | 15.11.2025 | Криминал

Пенза, 15 ноября 2025. PenzaNews. Сотрудники управления ФСБ России по Пензенской области выявили и пресекли противоправную деятельность жителя региона 1997 года рождения, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Житель Пензенской области подозревается в неправомерном обороте средств платежей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Установлено, что подозреваемый незаконно осуществлял прием денежных средств на неправомерно оформленные банковские карты, а также их дальнейшее обналичивание (более 1 млн. рублей)», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено управлением МВД России по Пензенской области.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — добавляется в тексте.


