20:52:40 Воскресенье, 16 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области с начала года медработникам выплачено более 851 тыс. рублей за ранее выявление онкозаболеваний

13:21 | 16.11.2025 | Медицина

Печать

Пенза, 16 ноября 2025. PenzaNews. Более 851 тыс. рублей перечислено с января по октябрь 2025 года из бюджета ТФОМС в 22 медицинские организации Пензенской области в качестве стимулирующих выплат медработникам за ранее выявление онкологических заболеваний в рамках диспансеризации. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте территориального фонда ОМС.

В Пензенской области с начала года медработникам выплачено более 851 тыс. рублей за ранее выявление онкозаболеваний. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В Пензенской области продолжается реализация программы поощрения медицинских работников за своевременное обнаружение злокачественных новообразований. Основанием для выплаты является направление пациента к профильному специалисту для дальнейшего обследования или назначение дополнительных диагностических процедур, которые в итоге привели к подтверждению диагноза на ранней стадии», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что финансирование стимулирующих выплат осуществляется за счет средств ТФОМС Пензенской области.

«Средства поступают в медицинские организации, которые затем распределяют их среди медицинских работников, проявивших должную внимательность и профессионализм в вопросах онкологической диагностики», — поясняется в сообщении.


Читайте также
В Пензе полицейские установили личность мужчины, который ушел из магазина в новой обуви и не оплатил товар В Пензе организована проверка по факту гибели двух человек при пожаре
Житель Пензы подозревается в краже алкоголя почти на 50 тыс. рублей В Пензе водитель автомобиля «Livan» насмерть сбил пешехода
Руководитель пензенского УФАС Елена Демидова провела личный прием жителей Никольского района В Пензе росгвардейцы задержали мужчину, который похитил из торгового центра пачку дорогого кофе
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама