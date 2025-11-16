В Пензенской области с начала года медработникам выплачено более 851 тыс. рублей за ранее выявление онкозаболеваний Медицина

Пенза, 16 ноября 2025. PenzaNews. Более 851 тыс. рублей перечислено с января по октябрь 2025 года из бюджета ТФОМС в 22 медицинские организации Пензенской области в качестве стимулирующих выплат медработникам за ранее выявление онкологических заболеваний в рамках диспансеризации. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте территориального фонда ОМС.

«В Пензенской области продолжается реализация программы поощрения медицинских работников за своевременное обнаружение злокачественных новообразований. Основанием для выплаты является направление пациента к профильному специалисту для дальнейшего обследования или назначение дополнительных диагностических процедур, которые в итоге привели к подтверждению диагноза на ранней стадии», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что финансирование стимулирующих выплат осуществляется за счет средств ТФОМС Пензенской области.

«Средства поступают в медицинские организации, которые затем распределяют их среди медицинских работников, проявивших должную внимательность и профессионализм в вопросах онкологической диагностики», — поясняется в сообщении.