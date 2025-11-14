В Пензенской области бывший директор МУПа получил 8 лет колонии строгого режима за взятку в 1,8 млн. рублей Криминал

Пенза, 14 ноября 2025. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы приговорил бывшего директора одного из муниципальных унитарных предприятий региона к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за совершение преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлено, что директор муниципального унитарного предприятия получил от представителя строительной организации взятку в размере 1,8 млн. рублей за выдачу технических условий на технологическое подключение планируемого к застройке коттеджного поселка к сетям водоснабжения. После получения взятки руководитель предприятия был задержан сотрудниками УФСБ России по Пензенской области», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело было расследовано следственным управлением СКР по региону.

«Приговор в законную силу не вступил», — отмечается в тексте.