11:43:04 Пятница, 14 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области бывший директор МУПа получил 8 лет колонии строгого режима за взятку в 1,8 млн. рублей

11:06 | 14.11.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 14 ноября 2025. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы приговорил бывшего директора одного из муниципальных унитарных предприятий региона к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за совершение преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

В Пензенской области бывший директор МУПа получил 8 лет колонии строгого режима за взятку в 1,8 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлено, что директор муниципального унитарного предприятия получил от представителя строительной организации взятку в размере 1,8 млн. рублей за выдачу технических условий на технологическое подключение планируемого к застройке коттеджного поселка к сетям водоснабжения. После получения взятки руководитель предприятия был задержан сотрудниками УФСБ России по Пензенской области», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело было расследовано следственным управлением СКР по региону.

«Приговор в законную силу не вступил», — отмечается в тексте.


Читайте также
В Пензе водитель автомобиля «Livan» насмерть сбил пешехода Руководитель пензенского УФАС Елена Демидова провела личный прием жителей Никольского района
В Пензе росгвардейцы задержали мужчину, который похитил из торгового центра пачку дорогого кофе В Пензе мужчина госпитализирован после наезда автомобиля
Знакомство в интернете обернулось для жительницы Пензы потерей более 1,1 млн. рублей В Пензе росгвардейцы задержали мужчину, который устроил скандал в букмекерской конторе
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама