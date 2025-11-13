02:27:55 Пятница, 14 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе состоялось заседание комиссии гордумы по социальным вопросам

16:39 | 13.11.2025 | Общество

Печать

Пенза, 13 ноября 2025. PenzaNews. Заседание постоянной комиссии Пензенской городской думы по социальным вопросам состоялось в четверг, 13 ноября.

В Пензе состоялось заседание комиссии гордумы по социальным вопросам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Рабочая повестка включала в себя четыре пункта, основной — проект бюджета Пензы на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов.

По данному вопросу доклад представила начальник городского финансового управления Ольга Завьялкина.

Общий объем доходов бюджета Пензы в 2026 году планируется в сумме 23 млрд. 102,8 млн. рублей, в 2027-м — 25 млрд. 937,1 млн. рублей, в 2028-м — 25 млрд. 894,4 млн. рублей.

Прогнозируемые расходы городского бюджета в 2026 году составят 22 млрд. 564,4 млн. рублей, в 2027-м — 25 млрд. 398,8 млн. рублей, в 2028-м — 25 млрд. 864,4 млн. рублей.

Таким образом, бюджет Пензы спланирован с профицитом.

Кроме того, на заседании депутатам были представлены доклады об организации досуга и занятости подростков, о деятельности детских и молодежных общественных объединений и организаций и о деятельности управления образования Пензы по мониторингу за организацией питания в образовательных учреждениях, сообщается на сайте гордумы.


Читайте также
Руководитель пензенского УФАС Елена Демидова провела личный прием жителей Никольского района В Пензе росгвардейцы задержали мужчину, который похитил из торгового центра пачку дорогого кофе
В Пензе мужчина госпитализирован после наезда автомобиля Знакомство в интернете обернулось для жительницы Пензы потерей более 1,1 млн. рублей
В Пензе росгвардейцы задержали мужчину, который устроил скандал в букмекерской конторе Пензенская область и Красноярский край договорились о сотрудничестве в сфере архивного дела
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама