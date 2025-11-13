В Пензе состоялось заседание комиссии гордумы по социальным вопросам Общество

Пенза, 13 ноября 2025. PenzaNews. Заседание постоянной комиссии Пензенской городской думы по социальным вопросам состоялось в четверг, 13 ноября.

Рабочая повестка включала в себя четыре пункта, основной — проект бюджета Пензы на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов.

По данному вопросу доклад представила начальник городского финансового управления Ольга Завьялкина.

Общий объем доходов бюджета Пензы в 2026 году планируется в сумме 23 млрд. 102,8 млн. рублей, в 2027-м — 25 млрд. 937,1 млн. рублей, в 2028-м — 25 млрд. 894,4 млн. рублей.

Прогнозируемые расходы городского бюджета в 2026 году составят 22 млрд. 564,4 млн. рублей, в 2027-м — 25 млрд. 398,8 млн. рублей, в 2028-м — 25 млрд. 864,4 млн. рублей.

Таким образом, бюджет Пензы спланирован с профицитом.

Кроме того, на заседании депутатам были представлены доклады об организации досуга и занятости подростков, о деятельности детских и молодежных общественных объединений и организаций и о деятельности управления образования Пензы по мониторингу за организацией питания в образовательных учреждениях, сообщается на сайте гордумы.