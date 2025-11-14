В Пензенской области планируется установить четыре рекорда в сфере растениеводства АПК

Пенза, 14 ноября 2025. PenzaNews. Четыре рекорда в сфере растениеводства планируется установить в Пензенской области в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: T.me/omelnichenko

«Год богат на урожаи, планируем установить четыре аграрных рекорда. Предварительные итоги уборочной кампании обсудили с зампредом регионального правительства – министром сельского хозяйства Романом Анатольевичем Калентьевым», — написал он в своем Telegram-канале вечером в минувший четверг, 13 ноября.

Олег Мельниченко уточнил, что по сбору зерна Пензенская область приблизилась к историческому максимуму за последние 50 лет — получено более 3,4 млн. тонн.

«Вырастили рекордные в регионе и ПФО 300 тыс. тонн очень востребованных соевых бобов. Темпами производства заинтересовались на федеральном уровне. Пензенский государственный аграрный университет получил одобрение министра сельского хозяйства России Оксаны Николаевны Лут на выведение новых сортов сои», — добавил губернатор.

Он отметил, что регион бьет собственные абсолютные рекорды по урожаю сахарной свеклы.

«Собрано 2,8 тыс. тонн — на 830 тыс. больше прошлого года», — констатировал Олег Мельниченко.

По словам главы региона, планируется получить 700 тыс. тонн подсолнечника, что превышает показатели последних 5 лет.

«Начала работать региональная программа по картофелеводству, которую запустили в этом году. Собрано 330 тыс. тонн картофеля — на четверть больше, чем в 2024-м», — добавил он.

Олег Мельниченко также обратил внимание на то, что еще одно серьезное достижение касается площади использования сельхозземель.

«Область практически вернулась к показателям советских лет. В этом году в сельхозоборот вовлечено 10 тыс. гектаров. За 5 лет — уже более 100 тыс.» — подчеркнул он.

Губернатор поручил министру лично контролировать, чтобы средства господдержки были доведены до аграриев в полном объеме.

«Будем продолжать работу по возврату в оборот неиспользуемой пашни, чтобы сохранить высокие показатели производства сельхозкультур в следующем году. Продовольственная независимость региона требует постоянных усилий», — подытожил Олег Мельниченко.