В Пензенской области за сутки произошло шесть пожаров Происшествия

Пенза, 13 ноября 2025. PenzaNews. Шесть пожаров произошло в Пензенской области за сутки. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону в четверг, 13 ноября.

«В рабочем поселке Лунино и городе Пензе горели автомобили. В Лунино легковой автомобиль выгорел полностью из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования транспортного средства. В городе Пензе на улице Яшиной грузовой автомобиль выгорел из-за нарушения правил устройства и эксплуатации газобаллонного оборудования», — сказано в тексте.

Из него следует, что в двухэтажном доме на улице Индустриальной в Пензе произошло короткое замыкание в электрощитовой с последующим горением, предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.

«Три пожара произошло в частных жилых домах. На улице Октябрьской села Колтовское Колышлейского района сгорел частный дом площадью 50 кв. метров. На улице Дачная села Топоровка Сосновоборского района сгорел частный дом с пристроем площадью 54 кв. метра. На улице Строительной города Нижнего Ломова выгорел внутри дом площадью 240 кв. метров», — указано в сообщении.

В нем уточняется, что, по предварительным данным, причиной пожаров стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и печного оборудования.