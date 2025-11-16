Александру Калашникову предлагается присвоить звание «Почетный гражданин Пензенской области» Общество

Пенза, 16 ноября 2025. PenzaNews. Звание «Почетный гражданин Пензенской области» предлагается присвоить заслуженному строителю Российской Федерации Александру Калашникову. Соответствующий вопрос включен в повестку 32-й очередной сессии Законодательного собрания региона, которая состоится в предстоящую пятницу, 21 ноября.

«За особые заслуги перед Пензенской областью и ее населением присвоить звание «Почетный гражданин Пензенской области» Калашникову Александру Серафимовичу», — говорится в проекте постановления регионального парламента.

В случае принятия документ вступит в силу с 1 января 2026 года.

Из материалов, размещенных на сайте Законодательного собрания, следует, что торжественное вручение регалий, полагающихся почетному гражданину, планируется провести в феврале на мероприятии, посвященном празднованию дня образования Пензенской области.

Александр Калашников — уроженец села Ленино Пензенской области.

С 1992 по 2004 годы возглавлял администрацию Пензы, с 2004 по 2012 годы был начальником ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга». С 2016 года занимает пост председателя федерации футбола Пензенской области. Почетный гражданин Пензы.