12:29:25 Воскресенье, 16 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Александру Калашникову предлагается присвоить звание «Почетный гражданин Пензенской области»

11:05 | 16.11.2025 | Общество

Печать

Пенза, 16 ноября 2025. PenzaNews. Звание «Почетный гражданин Пензенской области» предлагается присвоить заслуженному строителю Российской Федерации Александру Калашникову. Соответствующий вопрос включен в повестку 32-й очередной сессии Законодательного собрания региона, которая состоится в предстоящую пятницу, 21 ноября.

Александру Калашникову предлагается присвоить звание «Почетный гражданин Пензенской области». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«За особые заслуги перед Пензенской областью и ее населением присвоить звание «Почетный гражданин Пензенской области» Калашникову Александру Серафимовичу», — говорится в проекте постановления регионального парламента.

Читайте также

Мельниченко предложил Калашникову, Пинишиной и Окорокову стать внештатными советниками

В случае принятия документ вступит в силу с 1 января 2026 года.

Из материалов, размещенных на сайте Законодательного собрания, следует, что торжественное вручение регалий, полагающихся почетному гражданину, планируется провести в феврале на мероприятии, посвященном празднованию дня образования Пензенской области.

Александр Калашников — уроженец села Ленино Пензенской области.

С 1992 по 2004 годы возглавлял администрацию Пензы, с 2004 по 2012 годы был начальником ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга». С 2016 года занимает пост председателя федерации футбола Пензенской области. Почетный гражданин Пензы.


Читайте также
В Пензе полицейские установили личность мужчины, который ушел из магазина в новой обуви и не оплатил товар В Пензе организована проверка по факту гибели двух человек при пожаре
Житель Пензы подозревается в краже алкоголя почти на 50 тыс. рублей В Пензе водитель автомобиля «Livan» насмерть сбил пешехода
Руководитель пензенского УФАС Елена Демидова провела личный прием жителей Никольского района В Пензе росгвардейцы задержали мужчину, который похитил из торгового центра пачку дорогого кофе
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама