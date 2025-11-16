20:52:49 Воскресенье, 16 ноября
Ольге Кривонос предлагается присвоить звание «Почетный гражданин Пензенской области»

13:08 | 16.11.2025 | Общество

Пенза, 16 ноября 2025. PenzaNews. Звание «Почетный гражданин Пензенской области» предлагается присвоить заместителю руководителя аппарата правительства России, заслуженному врачу РФ Ольге Кривонос. Соответствующий вопрос включен в повестку 32-й очередной сессии Законодательного собрания региона, которая состоится в предстоящую пятницу, 21 ноября.

Фото: Pnzreg.ru

«За особые заслуги перед Пензенской областью и ее населением присвоить звание «Почетный гражданин Пензенской области» Кривонос Ольге Владимировне», — говорится в проекте постановления регионального парламента.

В случае принятия документ вступит в силу с 1 января 2026 года.

Из материалов, размещенных на сайте Законодательного собрания, следует, что торжественное вручение регалий, полагающихся почетному гражданину, планируется провести в феврале на мероприятии, посвященном празднованию дня образования Пензенской области.

Кривонос Ольга Владимировна родилась в Земетчино Пензенской области 18 ноября 1968 года.

В 1993 году окончила Рязанский медицинский институт имени академика И.П. Павлова, в 2003 году – Российскую медицинскую академию последипломного образования.

В 1986-1997 годах проходила обучение в Рязанском медицинском институте имени академика И.П. Павлова, интернатуре и клинической ординатуре по неврологии Пензенского государственного института усовершенствования врачей.

В 1997-1999 годах — ассистент кафедры неврологии Пензенского государственного института усовершенствования врачей.

В 1999-2003 годах — аспирант кафедры неврологии Российской медицинской академии последипломного образования.

В 2003-2008 годах — заведующая неврологическим отделением, заместитель главного врача по медицинской части клинической больницы №6 имени А.И. Бурназяна Федерального медико-биологического агентства.

В 2008-2012 годах — помощник министра, директор департамента организации медицинской профилактики, медицинской помощи и развития здравоохранения Минздравсоцразвития России.

В 2012-2013 годах — заместитель начальника управления президента РФ.

В 2013-2018 годах — директор департамента по экспертно-аналитической и контрольной деятельности за расходами федерального бюджета в области здравоохранения, образования, культуры, кинематографии и средствами Федерального фонда обязательного медицинского страхования Российской Федерации Счетной палаты РФ.

В 2018-2019 годах — руководитель секретариата заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой.

С 2019 года — заместитель руководителя аппарата правительства РФ.

Доктор медицинских наук. Заслуженный врач Российской Федерации.


