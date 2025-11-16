Ольге Кривонос предлагается присвоить звание «Почетный гражданин Пензенской области» Общество

Пенза, 16 ноября 2025. PenzaNews. Звание «Почетный гражданин Пензенской области» предлагается присвоить заместителю руководителя аппарата правительства России, заслуженному врачу РФ Ольге Кривонос. Соответствующий вопрос включен в повестку 32-й очередной сессии Законодательного собрания региона, которая состоится в предстоящую пятницу, 21 ноября.

Фото: Pnzreg.ru

«За особые заслуги перед Пензенской областью и ее населением присвоить звание «Почетный гражданин Пензенской области» Кривонос Ольге Владимировне», — говорится в проекте постановления регионального парламента.

В случае принятия документ вступит в силу с 1 января 2026 года.

Из материалов, размещенных на сайте Законодательного собрания, следует, что торжественное вручение регалий, полагающихся почетному гражданину, планируется провести в феврале на мероприятии, посвященном празднованию дня образования Пензенской области.

Кривонос Ольга Владимировна родилась в Земетчино Пензенской области 18 ноября 1968 года.

В 1993 году окончила Рязанский медицинский институт имени академика И.П. Павлова, в 2003 году – Российскую медицинскую академию последипломного образования.

В 1986-1997 годах проходила обучение в Рязанском медицинском институте имени академика И.П. Павлова, интернатуре и клинической ординатуре по неврологии Пензенского государственного института усовершенствования врачей.

В 1997-1999 годах — ассистент кафедры неврологии Пензенского государственного института усовершенствования врачей.

В 1999-2003 годах — аспирант кафедры неврологии Российской медицинской академии последипломного образования.

В 2003-2008 годах — заведующая неврологическим отделением, заместитель главного врача по медицинской части клинической больницы №6 имени А.И. Бурназяна Федерального медико-биологического агентства.

В 2008-2012 годах — помощник министра, директор департамента организации медицинской профилактики, медицинской помощи и развития здравоохранения Минздравсоцразвития России.

В 2012-2013 годах — заместитель начальника управления президента РФ.

В 2013-2018 годах — директор департамента по экспертно-аналитической и контрольной деятельности за расходами федерального бюджета в области здравоохранения, образования, культуры, кинематографии и средствами Федерального фонда обязательного медицинского страхования Российской Федерации Счетной палаты РФ.

В 2018-2019 годах — руководитель секретариата заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой.

С 2019 года — заместитель руководителя аппарата правительства РФ.

Доктор медицинских наук. Заслуженный врач Российской Федерации.