В Пензе организована проверка по факту гибели двух человек при пожаре

09:19 | 16.11.2025 | Происшествия

Пенза, 16 ноября 2025. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели двух человек в результате пожара в частном жилом доме на 1-м Суходольном проезде в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В Пензе организована проверка по факту гибели двух человек при пожаре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что ночью 15 ноября 2025 года в доме на 1-м Суходольном проезде города Пензы произошло возгорание. После ликвидации пожара в жилой комнате обнаружены тела 58-летнего мужчины и 55-летней женщины. При осмотре на телах погибших каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. С целью установления причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, по предварительным данным, причиной пожара мог стать аварийный режим работы электрооборудования или электросети.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти двух человек и произошедшего возгорания. По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», — поясняется в тексте.


Актуальное

