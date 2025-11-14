Сводный отряд пензенской полиции вернулся с Северного Кавказа Общество

Пенза, 14 ноября 2025. PenzaNews. Сводный отряд пензенской полиции вернулся из служебной командировки на Северный Кавказ продолжительностью шесть месяцев.

Фото: 58.мвд.рф

В Пензе стражей порядка встретили родные, близкие и коллеги.

Начальник УМВД России по Пензенской области генерал-майор полиции Павел Гаврилин поздравил подчиненных с возвращением на родную землю.

«Ваша служба на Северном Кавказе была непростой, но вы с честью справились со всеми поставленными задачами. Благодарю каждого из вас за добросовестное выполнение служебного долга вдали от дома. Желаю, чтобы вы приступили к своим должностным обязанностям уже на территории Пензенской области», — сказал он.

Затем Павел Гаврилин вручил почетные грамоты и нагрудные знаки отличившимся во время командировки.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД России, вернувшихся в Пензу полицейских ждет отпуск, после чего они приступят к исполнению своих служебных обязанностей.