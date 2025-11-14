Пензенской области будет дополнительно списана задолженность по бюджетным кредитам на сумму около 1,9 млрд. рублей Экономика

Пенза, 14 ноября 2025. PenzaNews. Пензенская область вошла в число 15 субъектов РФ, которым до конца 2025 года будет дополнительно списано до двух третей задолженности по бюджетным кредитам на общую сумму 27,9 млрд. рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Из документа следует, что объем списания задолженности составит для Пензенской области около 1,9 млрд. рублей.

Таким образом, с учетом ранее принятого решения общий объем списания задолженности региона в текущем году увеличится до 4,1 млрд. рублей.

Комментируя подписанный документ на заседании правительства России 13 ноября, Михаил Мишустин отметил, что указанные в распоряжении регионы выделяли ресурсы на поддержку участников специальной военной операции, в частности, ими предоставлялись единовременные выплаты бойцам и их семьям, компенсировались расходы на оплату коммунальных услуг, уплату транспортного налога, обучение детей и организацию отдыха в летних лагерях.

«Будем и дальше оказывать помощь российским субъектам в реализации значимых социальных и экономических вопросов, чтобы повышать качество жизни людей по всей России», — подчеркнул он.

С учетом принятого решения в 2025 году общий объем списанной задолженности регионов по бюджетным кредитам достиг 226,8 млрд. рублей, сообщает пресс-служба правительства России.