Пензенской области будет дополнительно списана задолженность по бюджетным кредитам на сумму около 1,9 млрд. рублей

14.11.2025 | Экономика

Пенза, 14 ноября 2025. PenzaNews. Пензенская область вошла в число 15 субъектов РФ, которым до конца 2025 года будет дополнительно списано до двух третей задолженности по бюджетным кредитам на общую сумму 27,9 млрд. рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Пензенской области будет дополнительно списана задолженность по бюджетным кредитам на сумму около 1,9 млрд. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

Из документа следует, что объем списания задолженности составит для Пензенской области около 1,9 млрд. рублей.

Таким образом, с учетом ранее принятого решения общий объем списания задолженности региона в текущем году увеличится до 4,1 млрд. рублей.

Комментируя подписанный документ на заседании правительства России 13 ноября, Михаил Мишустин отметил, что указанные в распоряжении регионы выделяли ресурсы на поддержку участников специальной военной операции, в частности, ими предоставлялись единовременные выплаты бойцам и их семьям, компенсировались расходы на оплату коммунальных услуг, уплату транспортного налога, обучение детей и организацию отдыха в летних лагерях.

«Будем и дальше оказывать помощь российским субъектам в реализации значимых социальных и экономических вопросов, чтобы повышать качество жизни людей по всей России», — подчеркнул он.

С учетом принятого решения в 2025 году общий объем списанной задолженности регионов по бюджетным кредитам достиг 226,8 млрд. рублей, сообщает пресс-служба правительства России.


