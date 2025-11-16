Виктору Лазареву предлагается посмертно присвоить звание «Почетный гражданин Пензенской области» Общество

Пенза, 16 ноября 2025. PenzaNews. Звание «Почетный гражданин Пензенской области» предлагается посмертно присвоить заслуженному врачу Российской Федерации Виктору Лазареву. Соответствующий вопрос включен в повестку 32-й очередной сессии Законодательного собрания региона, которая состоится в предстоящую пятницу, 21 ноября.

«За особые заслуги перед Пензенской областью и ее населением присвоить звание «Почетный гражданин Пензенской области» Лазареву Виктору Филаретовичу (посмертно)», — говорится в проекте постановления регионального парламента.

В случае принятия документ вступит в силу с 1 января 2026 года.

Из материалов, размещенных на сайте Законодательного собрания, следует, что регалии, полагающиеся почетному гражданину, будут переданы на хранение родственникам Виктора Лазарева в феврале на мероприятии, посвященном празднованию дня образования Пензенской области.

Лазарев Виктор Филаретович родился в Лунино Пензенской области 6 октября 1949 года.

В 1972 году окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности «Санитарное дело».

Трудовую деятельность начал врачом-эпидемиологом областной санэпидстанции в Пензе.

С 1979 по 1986 годы был главным врачом городской санэпидстанции.

С 1981 по 1990 годы избирался депутатом пензенского городского совета депутатов трудящихся.

С 1986 по 1993 годы руководил отделом здравоохранения пензенского горисполкома.

В 1993 году возглавил управление здравоохранения администрации Пензенской области.

В 1999 году был назначен на должность министра труда и социального развития Пензенской области.

В апреле 2002 года стал министром здравоохранения и социального развития Пензенской области.

В том же году защитил кандидатскую диссертацию. Автор научных статей по проблемам здравоохранения и истории здравоохранения Пензенской области.

Заслуженный врач РФ. Заслуженный работник здравоохранения Пензенской области.

Награжден знаком «Отличнику здравоохранения», медалью П.И. Пирогова, двумя медалями З.П. Соловьева, орденом Русской православной церкви Святого благоверного князя Даниила Московского III степени.

4 июня 2025 года умер на 76-м году жизни.