В Пензенской области приступили переселению граждан из аварийного жилья по программе 2025-2031 годов

Пенза, 15 ноября 2025. PenzaNews. Реализация региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пензенской области в 2025-2031 годах» началась в субъекте федерации. Это следует из распоряжения облправительства №1017-рП от 14 ноября 2025 года, копия которого имеется в ИА «PenzaNews».

Отмечается, что программа предусматривает расселение аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года.

«Первыми тремя этапами программы 2025-2031 годов предусмотрено переселение 812 человек из 16,07 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда, расположенного на территории 12 муниципальных образований Пензенской области», — сказано в документе.

В нем уточняется, что это Пенза, Кузнецк, Городище, Нижний Ломов, Никольск, Верхозим, Исса, Пачелма, Шемышейка, а также Маисский, Махалинский и Новостуденовский сельсоветы.

«Каждый этап программы 2025-2031 годов двухгодичной реализации. Прогнозный объем финансирования первых трех этапов [...] составляет 1 млрд. 199,24 млн. рублей, из них 713,36 млн. рублей — средства фонда [публично-правовой компании «Фонд развития территорий»], 410,95 млн. рублей — средства бюджета Пензенской области в рамках обязательного софинансирования, 74,93 млн. рублей — средства бюджетов муниципальных образований Пензенской области», — добавляется в тексте.

В распоряжении указано, что органами местного самоуправления проводится процедура изъятия недвижимого имущества в соответствии с требованиями ст. 32 ЖК РФ, объявлены аукционы на приобретение жилых помещений (Пенза — 41, Шемышейка — 1); заключены контракты на покупку 16 квартир (Пенза), 29 соглашений на выплату возмещения (Городище — 3, Нижний Ломов — 4, Никольск — 1, Маисский сельсовет — 4, Верхозим — 7, Махалинский сельсовет — 10), один договор мены на переселение в свободный жилищный фонд (СЖФ) города Пензы.

«В настоящее время расселено 18 жилых помещений площадью 624,6 кв. метра, 24 человека — путем выплаты возмещения, одно жилое помещение площадью 36,6 кв. метра, два человека — переселение в СЖФ», — говорится в документе.