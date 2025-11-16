12:29:18 Воскресенье, 16 ноября
Медорганизации Пензенской области с начала 2025 года получили 355 единиц нового оборудования

10:12 | 16.11.2025 | Медицина

Пенза, 16 ноября 2025. PenzaNews. Двадцать медицинских организаций региона получили 355 единиц нового оборудования с начала года благодаря программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021-2025 годы». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального Минздрава.

Медорганизации Пензенской области с начала 2025 года получили 355 единиц нового оборудования. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Общая стоимость оборудования превышает 300 млн. рублей. Средства были направлены на приобретение крупного диагностического оборудования, это компьютерный томограф, флюорографы, передвижные рентген-аппараты, которые либо нуждалась в замене, либо приобретались для медучреждения впервые», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что для больниц также приобретены 11 наркозно-дыхательных аппаратов, эндоскопическое, офтальмологическое, ларингологическое, стерилизационное оборудование и другое.

«За период с 2021 по 2025 годы в медицинских организациях Пензенской области появилось более 5,8 тыс. единиц медицинских изделий на общую сумму порядка 2 млрд. рублей», — отмечается в сообщении.


