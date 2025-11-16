В Пензе пенсионерка передала 900 тыс. рублей неизвестным около подъезда Криминал

Пенза, 16 ноября 2025. PenzaNews. Пенсионерка 1955 года рождения, следуя указаниям злоумышленника, передала 900 тыс. рублей неизвестным около подъезда своего дома в Пензе, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Как следует из сообщения пресс-службы управления МВД России по Пензенской области, ранее женщине позвонил незнакомец, который представился сотрудником городской электросети и попросил собеседницу назвать паспортные данные для последующей замены электросчетчиков.

«На следующий день женщине поступил еще один звонок от неизвестного, который представился сотрудником силового ведомства. Звонивший сообщил заявительнице, что ранее она общалась с мошенниками и теперь они пытаются похитить все ее денежные средства. Испугав пенсионерку, мужчина убедил ее задекларировать все свои сбережения, передав их курьеру. Следуя указаниям злоумышленника, потерпевшая передала 900 тыс. рублей неизвестным около подъезда своего дома», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.