Глава Пензы прокомментировал ход работ по улучшению уличного освещения

Пенза, 15 ноября 2025. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов прокомментировал ход работ по улучшению уличного освещения на территории города.

«Расширяем электрические сети на улице Новоселов. На неосвещенном участке от магазина «Заря» до улицы Турищева установили почти все опоры — 54 из 59, начали монтаж электропроводов», — написал он в своем Telegram-канале в минувшую пятницу, 14 ноября.

Олег Денисов добавил, что на улице Коннозаводской — на участке дороги в сторону КПП Заречного — идет установка 11 опор из 45 запланированных.

«Завершить комплекс мероприятий по этим адресам планируем до конца года», — уточнил глава города.

По его словам, в полном объеме выполнены работы на улице Симферопольской, 5-м, 6-м, 7-м и 8-м Симферопольских переулках, улицах Пушанина, 44, и Коннозаводской в сторону дома №55, на пешеходных дорожках к железнодорожной станции Пенза-II и переходу через железнодорожные пути на улице Леонова.

«Всего в этом году в Пензе появится 176 новых светоточек. План на будущий год уже формируем», — написал Олег Денисов.