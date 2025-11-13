15:18:05 Четверг, 13 ноября
В медучреждения Пензенской области в 2025 году пришли работать 106 молодых врачей-целевиков

14:13 | 13.11.2025 | Медицина

Пенза, 13 ноября 2025. PenzaNews. 106 молодых врачей-целевиков пришли работать в медицинские учреждения Пензенской области в 2025 году. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

В медучреждения Пензенской области в 2025 году пришли работать 106 молодых врачей-целевиков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«В медицинские учреждения региона в этом году пришли работать 106 молодых врачей, прошедших целевое обучение. Из них 76 специалистов трудоустроены в Пензе, 30 — в районах Пензенской области», — написал глава региона в своем Telegram-канале в четверг, 13 ноября.

«Устранить кадровый дефицит в сфере здравоохранения помогает федеральный проект «Медицинские кадры» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Среди вновь трудоустроенных врачей 75 человек — узкопрофильные специалисты, 31 — терапевты. Важно, что почти 95% принятых целевиков — уроженцы нашего региона, выбравшие трудиться в родном крае», — добавил Олег Мельниченко.

По его словам, целевое обучение позволяет привлечь профессиональные кадры туда, где они особенно нужны, от этого во многом зависят качество и доступность медицинской помощи.

«На перспективу — сейчас подготовку проходят 1 тыс. 28 студентов и 163 ординатора», — подчеркнул губернатор.


