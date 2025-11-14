19:27:06 Пятница, 14 ноября
В Пензенской области работницу центра соцобслуживания заподозрили в покушении на мошенничество из-за брака с участником СВО

18:00 | 14.11.2025 | Криминал

Пенза, 14 ноября 2025. PenzaNews. Уголовное дело о покушении на мошенничество возбуждено по материалам прокурорской проверки, проведенной в Лунинском районе Пензенской области после того, как работница центра соцобслуживания населения получила выплаты в связи пропажей без вести участника СВО, с которым она вступила в брак за несколько дней до его отбытия в воинскую часть.

В Пензенской области работницу центра соцобслуживания заподозрили в покушении на мошенничество из-за брака с участником СВО. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Установлено, что летом 2025 года за несколько дней до отбытия в воинскую часть между 64-летней работницей МБУ «Лунинский комплексный центр социального обслуживания населения» и 24-летним местным жителем был зарегистрирован брак. Мужчина являлся сиротой. Его супруга реального намерения создавать семью не имела, преследовала корыстную цель, зная, что в случае гибели военнослужащего будет являться единственным получателем предоставляемых государством социальных выплат. Менее чем через месяц после заключения брака военнослужащий пропал без вести. Женщина обратилась с заявлением в воинскую часть о выплате ей денежного довольствия без вести пропавшего военнослужащего», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем уточняется, что за июль, август и сентябрь женщина получила более 103 тыс. рублей.

«Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ. [...] Также прокуратура обратилась в суд с иском о признании брака недействительным», — сказано в тексте.

В сообщении отмечается, что ход расследования уголовного дела и рассмотрения судом иска находятся на контроле надзорного ведомства.


