В Пензе на проспекте Строителей высадили более 20 берез

13:05 | 15.11.2025 | Общество

Пенза, 15 ноября 2025. PenzaNews. Более 20 молодых берез высажено на проспекте Строителей в Пензе. Об этом сообщил глава города Олег Денисов.

Фото: T.me/denisov_ov

«Более 160 новых деревьев появилось в микрорайоне Арбеково этой осенью в рамках масштабной кампании по озеленению города, которая реализуется благодаря инициативе и поддержке губернатора Олега Владимировича Мельниченко. На участке от дворца спорта «Буртасы» до «Универсама №175» высадили 21 молодую березу. Сотрудники МБУ «Пензавтодор» подвязывают их к кольям, чтобы защитить растения от непогоды и обеспечить их здоровое развитие», — написал он в своем Telegram-канале вечером в минувшую пятницу, 14 ноября.

Олег Денисов добавил, что планируется дальнейшее благоустройство этой территории.

«Организуем дополнительный посев газона для восстановления целостности зеленой зоны», — пояснил он.

Глава Пензы поблагодарил всех, кто участвует в озеленении города.

«В следующем году обязательно продолжим эту работу», — подчеркнул Олег Денисов.


