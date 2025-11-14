19:27:25 Пятница, 14 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Досрочно завершен капремонт 10-километрового участка трассы «Тамбов — Пенза»

17:30 | 14.11.2025 | Общество

Печать

Пенза, 14 ноября 2025. PenzaNews. Рабочее движение открыто по 10-километровому участку федеральной трассы Р-208 «Тамбов — Пенза» со 147-го по 157-й км после досрочного завершения работ по капитальному ремонту, в ходе которого число полос было увеличено с двух до четырех. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФКУ «Поволжуправтодор».

Досрочно завершен капремонт 10-километрового участка трассы «Тамбов — Пенза»

Фото: пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор»

«Первоначально планировалось завершить работы в 2026 году, но благодаря профессионализму федеральных дорожников все мероприятия удалось выполнить раньше срока», — отмечается в пресс-релизе.

В нем уточняется, что была расширена проезжая часть, в результате чего категория дороги повышена с III до II.

«Кроме того, специалисты устроили новое основание дороги, используя метод холодной регенерации с органоминеральной смесью. Дорожное покрытие уложили из щебеночно-мастичного асфальтобетона, который обладает высокой устойчивостью к образованию дефектов. На участке капитального ремонта также были установлены металлические барьерные ограждения, чтобы снизить риски лобовых столкновений. Кроме того, построили три разворотные петли, установили новые дорожные знаки и сигнальные столбики, а также нанесли новую разметку на дороге», — сказано в тексте.

В сообщении добавляется, что было заменено шесть остановочных павильонов рядом с населенными пунктами Чернышево, Старая Каштановка и Сярда.

«Места остановок оборудовали тактильными наземными указателями для улучшения доступности и безопасности людей с ограниченными возможностями», — подчеркивается в пресс-релизе.

В нем указано, что на отремонтированном участке наружное освещение выполнено с использованием энергосберегающего светотехнического оборудования.

«В следующем году федеральные дорожники продолжат модернизацию трассы Р-208. На участке от села Ширяево Белинского района до границы Пензенской области (км 124 – км 135) подрядная организация выполнит устройство слоев износа», — поясняется в тексте.


Читайте также
Житель Пензы подозревается в краже алкоголя почти на 50 тыс. рублей В Пензе водитель автомобиля «Livan» насмерть сбил пешехода
Руководитель пензенского УФАС Елена Демидова провела личный прием жителей Никольского района В Пензе росгвардейцы задержали мужчину, который похитил из торгового центра пачку дорогого кофе
В Пензе мужчина госпитализирован после наезда автомобиля Знакомство в интернете обернулось для жительницы Пензы потерей более 1,1 млн. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама