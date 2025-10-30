11:21:52 Четверг, 30 октября
«Россети Волга» будут обслуживать муниципальные энергообъекты в Пензе с 2028 года

09:17 | 30.10.2025 | ЖКХ

Пенза, 30 октября 2025. PenzaNews. Более 4,6 тыс. объектов электросетевого комплекса Пензы перейдут на обслуживание в филиал ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» как системообразующую территориальную сетевую организацию (СТСО) в 2028 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Фото: пресс-служба «Пензаэнерго»

«Между сетевой компанией и управлением муниципального имущества города Пензы заключен договор о передаче в безвозмездное владение и пользование объектов электросетевого хозяйства. В настоящее время в филиале «Пензаэнерго» идет подготовка к принятию муниципальных сетей: формируется новая штатная структура, определяются потребности в приобретении спецтехники и материалов для работы в столице области», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что закрепленные законом полномочия СТСО предполагают эксплуатацию, капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение сетевых активов организаций, утративших статус территориальной сетевой организации (ТСО), а также муниципальных, региональных и бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства.

«С 1 января 2025 года СТСО является единым центром ответственности за электроснабжение региона и принимает участие в устранении масштабных нештатных ситуаций на электрических сетях ТСО в соответствии с решениями регионального штаба Пензенской области по обеспечению безопасности электроснабжения», — уточняется в тексте.

В сообщении подчеркивается, что решение о создании единого центра ответственности в части эксплуатации, ремонта, реконструкции и модернизации электросетевого хозяйства направлено на повышение надежности электроснабжения региона.


