В Пензе «Т Плюс» переходит на усиленный режим работы в выходные и праздничные дни

11:07 | 01.11.2025 | ЖКХ

Пенза, 1 ноября 2025. PenzaNews. Филиал «Пензенский» ПАО «Т Плюс» переходит на усиленный режим работы в выходные и праздничные дни. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

В Пензе «Т Плюс» переходит на усиленный режим работы в выходные и праздничные дни. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На всех объектах «Т Плюс» введены дополнительные меры контроля за работой основного технологического оборудования электростанции, котельных, тепловых сетей, выполнением ремонтов», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что на усиленный режим переведены аварийно-выездные бригады для своевременного устранения дефектов на оборудовании и тепломагистралях.

«По всем внештатным ситуациям, связанным со внутридомовыми системами, следует обращаться в УК или ТСЖ. В случае возникновения внештатных ситуации на тепловых сетях необходимо незамедлительно сообщить в единую дежурно-диспетчерскую службу Пензы по номеру 05 (круглосуточно) или в тепловую справочную службу: +7 (8412) 45-85-69», — поясняется в тексте.

Как отметил директор филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс» Игорь Кузьмичев, весь оперативный и ремонтный персонал ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, котельных «Арбеково» и «Нефтяник», пензенских тепловых сетей будет выполнять свои обязанности в круглосуточном режиме.

«Службы обеспечены необходимыми материально-техническими ресурсами и техникой. Усилены противопожарная защита, пропускной режим. Обеспечено оперативное взаимодействие со службами МВД и МЧС России», — сказал Игорь Кузьмичев, слова которого приводятся в пресс-релизе.


