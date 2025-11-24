В Ахунах завершен первый этап реконструкции напорного канализационного коллектора ЖКХ

Пенза, 24 ноября 2025. PenzaNews. Первый этап реконструкции напорного канализационного коллектора завершен в микрорайоне Ахуны города Пензы. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

Фото: Penza-gorod.ru

«Предложение о включении данного объекта в график выполнения ООО «Горводоканал» мероприятий в рамках инвестиционной программы в 2025 году внес глава Пензы Олег Денисов. Изначально работы по реконструкции коллектора в микрорайоне Ахуны не входили в план реализации в текущем году. Руководство ресурсоснабжающей организации поддержало инициативу муниципалитета», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что к настоящему времени специалисты построили резервную нитку напорного коллектора, проложив на улице Измайлова участок трубопровода диаметром 400 мм и протяженностью 500 метров.

«Всего в рамках реконструкции планируется заменить 1 тыс. 650 погонных метров сетей. Оставшиеся две трети от общего объема работ ООО «Горводоканал» выполнит после внесения корректировок в действующую инвестиционную программу. Завершить реконструкцию коллектора и сдать объект в эксплуатацию предполагается в 2027 году», — поясняется в сообщении.