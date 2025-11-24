23:26:41 Понедельник, 24 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Ахунах завершен первый этап реконструкции напорного канализационного коллектора

15:06 | 24.11.2025 | ЖКХ

Печать

Пенза, 24 ноября 2025. PenzaNews. Первый этап реконструкции напорного канализационного коллектора завершен в микрорайоне Ахуны города Пензы. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

В Ахунах завершен первый этап реконструкции напорного канализационного коллектора

Фото: Penza-gorod.ru

«Предложение о включении данного объекта в график выполнения ООО «Горводоканал» мероприятий в рамках инвестиционной программы в 2025 году внес глава Пензы Олег Денисов. Изначально работы по реконструкции коллектора в микрорайоне Ахуны не входили в план реализации в текущем году. Руководство ресурсоснабжающей организации поддержало инициативу муниципалитета», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что к настоящему времени специалисты построили резервную нитку напорного коллектора, проложив на улице Измайлова участок трубопровода диаметром 400 мм и протяженностью 500 метров.

«Всего в рамках реконструкции планируется заменить 1 тыс. 650 погонных метров сетей. Оставшиеся две трети от общего объема работ ООО «Горводоканал» выполнит после внесения корректировок в действующую инвестиционную программу. Завершить реконструкцию коллектора и сдать объект в эксплуатацию предполагается в 2027 году», — поясняется в сообщении.


Читайте также
Житель Пензы подозревается в краже около 60 тыс. металлических крышек для консервирования со склада в Бессоновке В Пензе женщина вывезла из магазина тележку с продуктами почти на 25 тыс. рублей, возбуждено дело о краже
До двух лет лишения свободы грозит жителю Саратовской области, который похитил из магазина в Пензе четыре пуховика В Новознаменском сгорела деревянная баня
В Засечном женщина госпитализирована после наезда на нее автомобиля В Пензе водитель «Lada Granta» сбил ребенка
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама