В Пензе без тепла и горячей воды остались 65 МКД и семь зданий образовательных организаций ЖКХ

Пенза, 21 февраля 2026. PenzaNews. 65 многоквартирных домов, четыре здания детских садов, две школы и гимназия в микрорайоне Арбеково города Пензы остались без тепла и горячей воды из-за дефекта на трубопроводе на улице Тернопольской. Это следует из сообщения, размещенного в Telegram-канале компании «Т Плюс» в Пензенской области.

«Список адресов, подпадающих под отключение: проспект Строителей, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44А, 48, 50, 52, 54, 58, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 68А, 70, 72, 74, 74А, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, улица Ладожская, 3, 5, 7, 9, 9А, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 51А, 53, 55, 57, 59, 63, 67, 69, 71, улица Собинова, 4», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в зону отключения попали социально значимые объекты: два здания детского сада №129, детсады №141 и №89, школы №57 и №36, а также гимназия №13.

«Ремонтные работы начались. Поврежденный участок [на улице Тернопольской] отключен. На месте работают 15 сотрудников тепловых сетей», — сказано в тексте.

Ранее в компании «Т Плюс» сообщили, что во время осмотра тепловых сетей был обнаружен дефект на трубопроводе на улице Тернопольской в Пензе. В связи с этим по ряду адресов в микрорайоне Арбеково ограничена подача тепла и горячей воды. Работы планируется завершить до конца дня.