12:43:14 Суббота, 21 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе без тепла и горячей воды остались 65 МКД и семь зданий образовательных организаций

10:02 | 21.02.2026 | ЖКХ

Печать

Пенза, 21 февраля 2026. PenzaNews. 65 многоквартирных домов, четыре здания детских садов, две школы и гимназия в микрорайоне Арбеково города Пензы остались без тепла и горячей воды из-за дефекта на трубопроводе на улице Тернопольской. Это следует из сообщения, размещенного в Telegram-канале компании «Т Плюс» в Пензенской области.

В Пензе без тепла и горячей воды остались 65 МКД и семь зданий образовательных организаций. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Список адресов, подпадающих под отключение: проспект Строителей, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44А, 48, 50, 52, 54, 58, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 68А, 70, 72, 74, 74А, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, улица Ладожская, 3, 5, 7, 9, 9А, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 51А, 53, 55, 57, 59, 63, 67, 69, 71, улица Собинова, 4», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в зону отключения попали социально значимые объекты: два здания детского сада №129, детсады №141 и №89, школы №57 и №36, а также гимназия №13.

«Ремонтные работы начались. Поврежденный участок [на улице Тернопольской] отключен. На месте работают 15 сотрудников тепловых сетей», — сказано в тексте.

Ранее в компании «Т Плюс» сообщили, что во время осмотра тепловых сетей был обнаружен дефект на трубопроводе на улице Тернопольской в Пензе. В связи с этим по ряду адресов в микрорайоне Арбеково ограничена подача тепла и горячей воды. Работы планируется завершить до конца дня.


Читайте также
Жительница Башмаковского района после общения с гадалкой лишилась денег и золотых украшений Жительница Пензы угрожала матери убийством, возбуждено уголовное дело
Житель Пензы получил условный срок за кражу 60 тыс. металлических крышек для консервирования В Степановке огонь уничтожил садовый дом
При пожаре на улице Бекешской в Пензе пострадал пожилой мужчина Житель Пензы, повторно попавшийся на пьяной езде, получил 280 часов обязательных работ и лишился автомобиля
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама