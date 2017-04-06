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В Заречном 3-летняя девочка госпитализирована из детсада

12:21 | 06.04.2017 | Происшествия

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Пенза, 6 апреля 2017. PenzaNews. Трехлетняя девочка госпитализирована из детского сада города Заречного в пензенскую областную детскую клиническую больницу имени Н.Ф. Филатова в среду, 5 апреля.

В Заречном 3-летняя девочка госпитализирована из детсада

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина, по данному факту проводится доследственная проверка.

«По предварительным данным, девочка, находившаяся в детском саду, обратилась к воспитательнице с жалобами на насморк. Воспитатель проводила ребенка к медицинской сестре, которая закапала ей назальные капли. Через непродолжительное время девочке стало плохо, и из детсада она была госпитализирована в детскую больницу», — уточнила собеседница агентства.

По ее словам, в данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

«Опрашиваются сотрудники детского сада, родители девочки, изъята медицинская документация, в том числе касающаяся состояния здоровья ребенка», — пояснила Людмила Фомина.
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