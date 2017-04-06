В Заречном 3-летняя девочка госпитализирована из детсада Происшествия

Пенза, 6 апреля 2017. PenzaNews. Трехлетняя девочка госпитализирована из детского сада города Заречного в пензенскую областную детскую клиническую больницу имени Н.Ф. Филатова в среду, 5 апреля.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина, по данному факту проводится доследственная проверка.

«По предварительным данным, девочка, находившаяся в детском саду, обратилась к воспитательнице с жалобами на насморк. Воспитатель проводила ребенка к медицинской сестре, которая закапала ей назальные капли. Через непродолжительное время девочке стало плохо, и из детсада она была госпитализирована в детскую больницу», — уточнила собеседница агентства.

По ее словам, в данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

«Опрашиваются сотрудники детского сада, родители девочки, изъята медицинская документация, в том числе касающаяся состояния здоровья ребенка», — пояснила Людмила Фомина.