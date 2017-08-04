Уроженец Пензы погиб в результате нападения медведя на геологоразведочную группу в тайге Происшествия

Иркутск, 4 августа 2017. PenzaNews. 36-летний уроженец Пензы погиб в результате нападения медведя на геологоразведочную группу в тайге в 100 км от поселка Чикан Иркутской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«По предварительной информации, днем 4 августа в полицию поступил сигнал о нападении медведя на геологоразведочную группу. Как пояснили работники, один из пяти участников не успел забраться на дерево и тем самым скрыться от хищника. Не имея при себе огнестрельного оружия, очевидцы пытались спугнуть медведя бензопилой, однако сделать это им не удалось. Через несколько часов животное было найдено и убито охотниками», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что обстоятельства трагической гибели мужчины в труднодоступной местности выясняются.

«По данному факту проводится проверка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа», — пояснили в полиции.