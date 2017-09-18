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Посетителям и сотрудникам «Пассажа» разрешили вернуться в здание

15:24 | 18.09.2017 | Происшествия

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Пенза, 18 сентября 2017. PenzaNews. Торговый центр «Пассаж» в Пензе, где около полудня в понедельник, 18 сентября, прошла эвакуация посетителей и сотрудников, вернулся к нормальному режиму работы.

Посетителям и сотрудникам «Пассажа» разрешили вернуться в здание

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» очевидец, зайти в здание людям разрешили около 15.00.

Предположительно, причиной эвакуации стал звонок неизвестного с сообщением о минировании здания.

К настоящему моменту в Пензе также прошла эвакуация посетителей и работников торговых центров «Коллаж», «Пассаж», «Высшая лига», «Суворовский», «Проспект», «Мега Пенза, «Весна», а также кинокомплекса «Современник».

Распространенная информация о выводе людей из зданий торгового центра«Арбат» и вокзала «Пенза I» не нашла своего подтверждения.

Сотрудники правоохранительных органов не комментируют информацию о случившемся.
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