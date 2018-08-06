В Пензе женщина-пешеход пострадала в ДТП с участием нескольких машин Происшествия

Пенза, 6 августа 2018. PenzaNews. Женщина, пересекавшая проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу неподалеку от АЗС «Лукойл» на улице Окружной в Пензе, пострадала в результате ДТП с участием нескольких машин, произошедшего днем в понедельник, 6 августа.

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Предположительно, водитель автомобиля «ВАЗ-2107», следовавший со стороны улицы Калинина, затормозил перед «зеброй», чтобы пропустить ее.

Вместе с тем двигавшаяся в крайнем правом ряду иномарка не смогла быстро снизить скорость. Автомобилист, пытаясь избежать столкновения, проехал между рядами машин, но в итоге совершил столкновение с двумя стоявшими перед переходом транспортными средствами.

От удара «семерка» продвинулась вперед и сбила пешехода.

После ДТП женщина некоторое время оставалась сидеть на асфальте. Очевидцы сразу же вызвали бригаду скорой помощи.

В результате произошедшего у «семерки» оказалась смята задняя часть. Также механические повреждения получил «Volkswagen».

Обстоятельства случившегося предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции.